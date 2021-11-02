據中新社報導，中國國務院辦公廳2日轉發國家發展改革委《關於推動生活性服務業補短板上水平提高人民生活品質若干意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》提到，到2025年，力爭全國護理、康復、家政、育幼等生活性服務業相關專業本科在校生規模比2020年增加10萬人。

《意見》明確，完善產教融合人才培養模式。支持生活性服務業企業深化產教融合，聯合高等學校和職業學校共同開發課程標準、共建共享實習實訓基地、聯合開展師資培訓，符合條件的優先納入產教融合型企業建設培育庫。加快養老、育幼、家政等相關專業緊缺人才培養，允許符合條件的企業在崗職工以工學交替等方式接受高等職業教育。加強本科層次人才培養，支持護理、康復、家政、育幼等相關專業高職畢業生提升學歷。到2025年，力爭全國護理、康復、家政、育幼等生活性服務業相關專業本科在校生規模比2020年增加10萬人。

《意見》提出，開展大規模職業技能培訓。強化生活服務技能培訓，推進落實農村轉移就業勞動力、下崗失業人員和轉崗職工、殘疾人等重點群體培訓補貼政策，對符合條件的人員按規定落實培訓期間生活費補貼。在人口大省、大市、大縣打造一批高質量勞動力培訓基地。逐年擴大生活性服務業職業技能培訓規模。

《意見》要求，暢通從業人員職業發展通道。推動養老、育幼、家政、體育健身企業員工制轉型，對符合條件的員工制企業吸納就業困難人員及高校畢業生就業的，按規定給予社保補貼。做好從業人員職業技能、工作年限與技能人才支持政策和積分落戶政策的銜接。關心關愛從業人員，保障合法權益，宣傳激勵優秀典型。