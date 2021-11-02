南市議員蔡育輝誠摯年輕女性投入選戰 他願「讓賢」全力輔選

距離下屆市議員選舉僅剩1年，國民黨台南市議員蔡育輝2日發出誠徵「女議員」的「徵才啟事」，凡年齡40歲以下、大學畢業以上學歷，有志於公共服務的女性，投入明年第1選區選戰，若有合適人選，他願意「讓賢」退居幕後，並擔任競選總幹事全力輔選。

蔡育輝的父親是曾任5屆台南縣議員蔡登瀛，蔡育輝原本忙於家族事業，後來在家族支持下接棒參選縣議員，台南縣市合併後繼續參選市議員，迄今已經擔任快5屆議員，時間將近20年。

現年62歲的蔡育輝表示，國民黨黨齡雖高，但黨員平均年齡不應跟著增長，反而應不斷吸收新血，當年父親60多歲時交棒給他，而他在參選台南市第1選區立委失利後，也更深刻體會世代交替的重要。

蔡育輝指出，台南市議員第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營）有6席應選名額、1席婦女保障名額；此外，依照屆議員選舉，國民黨在第1選區得票率有20％，可確保2席。

他分析，目前第1選區檯面上的人幾乎是男性，從政黨得票比率及婦女保障名額來看，女性新人當選機會高，歡迎年輕女性來投入選舉行列，報名期限至今年12月31日。

他補充，願意加入的青年人可與他接洽，若有合適人選，在下屆議員選戰中，他願意「讓賢」並轉為抬轎角色，提供學習機會、競選服務處場地，並協助募款200萬元作為競選經費。