新北市接受民間捐贈的100萬元女性生理用品，推動月經平權活動，新北市議會民進黨團，質疑活動做表面看不見延續性政策，要求市府編列預算，不能只仰賴民間力量，新北市長侯友宜回應，市府會持續推動，並在有限預算下支援這項工作。

呼應國際女孩日，新北市上月9日推動月經平權活動，民間企業捐贈的100萬元生理用品，將放在偏區的13所國、高中女生廁所，及80個性別友善廁所、偏區公共親子中心等，讓新北成為最友善女性的城市。

議員李倩萍批評，月經平權活動推動很粗糙，感覺只是宣示性活動，認為市府應編列預算供中低收入戶採買生理用品；議員張錦豪指出，各國都努力弭平月經貧窮問題，蘇格蘭更立法每年投入3.4億元經費，學校、公家機關免費提供生理用品，供貧困家庭有尊嚴地領取。

侯友宜表示，月經平權推動從友善廁所開始，「救急救窮」，不會只仰賴民間企業，市府會從偏鄉做起持續推動，也會從教育方向投下更多資源幫助有需要的人，新北市部分學校有生理用品自動販賣機，校內保健室也有免費提供生理用品，提供給臨時需要的女學生。

議員戴瑋珊則認為，北市編列6000萬預算推動月經平權，市府不能只靠募款需有延續性政策，另針對子宮頸疫苗推廣，因男性也會感染，她並建議市府，除女學生也應幫男學生施打。

衛生局長陳潤秋表示，中央已就是否對男性施打評估中，但目前以女性為優先，因接種防治的效益最高，全世界也以女性施打為第一優先，男性在後續考量範圍。