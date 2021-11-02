高雄許姓男子寄宿旅館2樓居家檢疫隔離，疑似酒癮難耐，竟利用逃生緩降機垂降至一樓，逃出買酒。飯店發現緊急通報警方，半個小時內即將許男逮獲，並依「傳染病防治法」相關規定函請衛生局進行裁罰。

鹽埕分局七賢路派出所10月29日23時許，接獲轄區防疫旅館櫃員報案，表示寄宿在旅館內2樓、居家檢疫隔離的許男未經許可，竟利用窗邊的逃生緩降機垂降逃離至一樓外出。

飯店人員表示，當時聽到防火巷有不明聲響，前往察看，只看到繩子在空中晃蕩，許男早已不知去向，立刻報警。

警方獲報後立刻調閱監視器，確認許男衣著特徵，於週邊區域查找，半個小時就逮獲許男。許男表示，隔離多日酒饞想喝啤酒，利用旅館逃生設備緩降機垂降到1樓防火巷，再跑到附近超商買啤酒。但因超商皆採實聯制規範，讓他無法進入而作罷，正要返回旅館時，遭警方查獲。

許男事後也為自己擅自外出的衝動行為懊悔不已。員警也依「傳染病防治法」相關規定蒐證完備，函請衛生局進行裁罰。

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