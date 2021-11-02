為防止新冠肺炎疫情，公費疫苗已陸續開放施打，女星韓瑜今（2日）則在社群媒體曬出接種疫苗的小黃卡，透露已接種AZ第二劑，由於韓瑜8月初接種第一劑疫苗時，出現發燒、全身痠痛，甚至站不起來，也讓韓瑜打完第二劑疫苗時直呼：「這次剛下針就覺得痛了」，希望不要出現發燒和全身痛。

照片中，韓瑜戴著花紋的口罩、手拿疫苗接種卡，並發文：「AZ第二劑完成 希望能絲滑無痛感的渡過」，韓瑜還在IG限時動態坦言：「這次剛下針就覺得痛了 希望不要發燒不要全身痛」，網友則紛紛留言提醒韓瑜要多休息、多喝水。

韓瑜IG限時動態全文。（圖／取材自韓瑜Instagram）

其實，韓瑜8月初接種第一劑AZ時，她就出現手臂酸、反覆發燒、全身疼痛，韓瑜一度還站不起來，幸好她早有準備止痛藥，也正好不用拍戲，她才得以在家好好休息，而這回韓瑜接種第二劑疫苗，不免讓她有些緊張，也吸引星友林佑星留言：「願妳這次沒有不舒服」，況明潔則提醒韓瑜還是要多注意身體狀況。

出道前曾擔任護理師的韓瑜，本以為平時不愛出門是「很廢」的行為，現在因疫情，竟發現原來耍廢還可以救世界，也讓韓瑜笑說，自己都被自己感動了「原來當廢人有當廢人的好處」，而韓瑜的最高紀錄曾1個月足不出戶，她在家看小說、追劇，還常常看到忘我境界。