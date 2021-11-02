資深藝人曹西平，十年來每天持續在臉書與網友分享日常，不過因為大量酸民湧入，讓他坦言看到冷嘲熱諷的留言，一度萌生想要關掉經營十年的臉書，但又擔心喜歡他的人會掛念，兩難的抉擇讓他坦言相當不容易。

曹西平表示這幾天反覆思考，是否停止在臉書分享近況或工作，但由於每天在臉書PO文長達十年，儼然變成日常的一部分，雖然是給真正喜歡自己的人看，但常常有酸民湧入冷言嘲諷，讓他看了不舒服或者不開心，還得浪費時間來封鎖這些人，但不寫又怕喜歡他的人掛念，兩難的抉擇讓他猶豫不絕，不忘反問網友「四哥每天不分享我的狀態，可以嗎？你們會不會生氣？」

曹西平強調在臉書不間斷PO文十年，每天還得思考分享什麼東西，可以說是相當燒腦，因此決定做個民意調查，是否繼續PO文分享近況和美食，又或者只要開直播與粉絲互動就好，更語帶感嘆：「不容易，真的很不容易」，對此，網友紛紛留言：「想寫就寫、想直播就直播，隨心所欲，開心至上，一定支持四哥」、「不要為了那些酸民停止，這樣支持您的網友會傷心」、「四哥！人生很短，做自己吧」。

此外，曹西平與熱情的粉絲互動，也有屬於自己的一套方式，他表示不時會收到粉絲贈送的小禮物，不過會請粉絲送之前附上切結書，證明是心甘情願送的，以防哪天沒時間理睬對方，就會遭到惡意留言攻擊。