逼車惹錯人這下糗大了！一名男駕駛上午開車行經三重三和路四段時，疑似對前方一輛「黑頭車」有逼車行為，黑頭車停下車後，突然門一開，走下一名隨扈出示警方證件後亮槍警告，嚇得該名駕駛以為遇上「兄弟」恐嚇連忙報警，三重分局出動線上警網圍捕，攔下該輛黑頭車後，竟發現是前立法院長王金平座車，而當時王已經下車前往參加活動，警方根據行車紀錄器釐清，原來是當時王的座車疑遭逼車尾隨，隨車的保六警官隊隨扈立刻採取維安作為，亮證件及亮槍警戒，想不到對方會報案，衍發一起烏龍事件。

紅圈是前院長王金平座車，綠色是吳姓男子所駕車輛。(戴上容翻攝)

紅圈是前立法院長王金平車子，綠圈處為吳男所駕駛車輛。(戴上容翻攝)

據了解，三重分局今天上午9時40分許獲報，三和路四段台新銀行前疑似因行車糾紛，現場有人亮槍，警方不敢大意，立刻派員前往。員警上前盤查駕駛及車內男子時，對方亮出身分竟是「自己人」，這時才確認，遭民眾檢舉的車輛是前立法院長王金平的座車，而亮槍男則保六總隊警衛官。

由於當時王金平是要前往參加公開活動，並未在車上。警衛官聽聞警方來意後，立刻解釋，當時王金平座車是從高速公路三重交流道下匝道，但因車道縮檢，一旁有一輛車不斷想切入不成，於是一路尾隨。

該輛車約尾隨王金平座車約一公里距離，警衛官早已發現該輛車行徑異常，當抵達活動會場前，警衛官立刻出示身分亮槍示警。但報案男子卻表示沒見到警衛官亮證件，才誤以為對方是歹徒。

三重分局事後確認警衛官為合法執勤後，也向該位駕駛說明狀況，該位駕駛得知對象是王金平，且對方並非惡意恐嚇後，也表示能體恤警衛官立場與辛勞，雙方均表示是烏龍一場。

警方表示，王金平先生安全警衛之派遣，係依據「中央政府機關首長及特定人士安全警衛派遣作業規定」第4點第3款，依當事人之申請，內政部依作業規定審核，責由保安警察第六總隊派遣安全警衛維護其人身安全。