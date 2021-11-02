恒指2日開高走低，截至午盤，恒指漲0.74％，報25339.33點。國企指數漲0.72％，報8963.72點。紅籌指數跌1.16％，報3809.32點。

恒生科技指數大漲2.29％，嗶哩嗶哩漲超8％，美團漲超5％，百度、京東漲4％，快手、網易漲超3％。

大陸房企股延續跌勢，融創中國跌超7％，中國奧園跌超5％，龍湖、富力、綠城中國跌超4％，世茂、合生創展等跌近4％。

贛鋒鋰業午盤漲幅回落至5.22％，贛鋒鋰業表示與電動車生產商Tesla及特斯拉（上海）簽署「產品供應合同」，約定自2021年1月1日起至2024年12月31日，由公司向特斯拉供應電池級氫氧化鋰產品，實際採購數量及銷售金額以特斯拉發出的採購訂單為准。

泡泡瑪特暴漲15％，公司市值784億港元。泡泡瑪特1日公告，第三季度整體收益同比增長75％～80％。其中零售店收入年增長40％～45％；泡泡瑪特抽盒機收入年增長130％～135％；電商平台收入年增長125％～130％；批發及其他管道收入年增長125％～130％。