國民黨台北市議員羅智強。（圖／取自羅智強臉書）

國民黨台北市議員羅智強近日為年底四大公投案，發起「夜宿凱道49天」活動，卻遭綠營人士攻擊場面寒酸、現場冷清、沒人支持，引發藍綠大戰。羅今日（2）在臉書刊出一張自己睡在睡袋裡的照片，直言「就是寒酸，塔綠班，來笑啊！」並公布6日他將前進高雄街講並夜宿街頭，正式勇闖塔綠班老巢宣戰。

羅智強今日中午12時在臉書發文，刊出一張他在夜宿凱道期間，睡在睡袋裡的照片，反嗆民進黨及其支持者：「就是寒酸，塔綠班，來笑啊！」羅強調，他已完成夜宿凱道第三夜，他這個人就是說到做到，「說到做到」這4個字代表的就是羅智強。

羅智強公布，他6日（星期六）將前進高雄，地點會在高雄市三民區建國一路463號（國民黨高雄市黨部）將分別舉辦以下活動：20:00–21:30公投開講；21:30-22:30 夜話直播；22:30-24:00寫書直播；24:00-05:00街頭夜宿。

不僅如此，羅智強提醒，高雄夜宿他只會留三人夜宿街頭，支持者不用特別帶睡袋和帳篷來。除了前進高雄，他也將於7日（星期日）前進台南街頭夜宿，地點待確定後會再公布。