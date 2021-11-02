時序入秋冬，不少民眾愛吃羊肉進補，不過台灣消費者保護協會追查發現，竟有業者「掛羊頭賣豬肉」，實際在網路及南高屏實體店家，共抽驗50件樣品，發現有7件不合格，當中有1家20年老店羊肉混充豬肉賣，呼籲主管機關應嚴查混摻肉品源頭與流向。

台灣消保協會指出，標榜著羊肉片或牛肉售出的肉品本來就不該驗出豬肉，如此肉品混摻銷售手法多年前也曾有過，之前黑心公司已解散，未料事隔多年後，竟還是有羊肉混摻豬肉的產品流竄全台。

消保會這次到南高屏知名羊肉爐老店，及肉品專賣店、大賣場等25店家採買後，並送至SGS檢驗機構檢驗，當中竟有1家位於台南20年老店的沙茶炒羊肉，送檢驗後含有豬肉成分。

消保會表示，該店家招牌已褪色，但網路評論頗受好評，如果店家沒有故意欺騙消費者，那麼羊肉從哪裡進貨的？呼籲主關機關該好好稽查。

消保會另從網路平台購入25件肉品，包含20件羊肉片、羊肉串、羊肉丸等及5件牛肉片與牛肉丸，透過網路平台購買並送SGS檢驗，結果羊肉串1件、羊肉丸2件、蔥爆羊肉1件、羊肉片1件、牛肉丸1件檢驗出含有豬肉成份，廠商分別位於台北、台南、高雄。

台灣消保協會理事長楊月雲表示，沒想到網路竟是肉品混摻的通路，呼籲業者不應欺騙消費者，勿做黑心廠商，主動下架不當商品，並確實標示成分。另提醒消費者拒絕購買未清楚標示成分的肉製品。

根據《食品安全衛生管理法》規定，如食品及食品添加物未依規定完整標示或有標示不實之情形，將令業者限期回收改正，並處以新臺幣3萬至300萬元或4萬至400萬元罰鍰。