百貨周年慶、電商雙11活動，零售通路火力全開，拚年底消費買氣；遠東集團董事長徐旭東今出席SOGO造勢活動時表示，第4季的買氣沒辦法形容好，主要是第2季受到本土疫情影響，「業績掉下來太多」，雖然悶在裡面的氣，會在這時候爆發，但一點都不能掉以輕心，「要非常努力才行」。

除了努力外，徐旭東指出，今年百貨周年慶還要施點「魔法」(Magic)才行；徐旭東觀察指出，消費者購買時非常認真，會看東西好不好、價格對不對，連服務也不能馬虎，對經營零售通路業者來說，無法輕而易舉取得，施魔法就是把做不到的事情變成可能。

SOGO百貨全台七店周年慶於11月11日全面展開，業績力拚成長2％，整體檔期業績上看110億元。

徐旭東進一步指出，百貨經營本身就很競爭，要想辦法施魔法、花點工夫；舉例來說，SOGO忠孝館周年慶前完成1、2樓的大改裝，施魔法讓消費者感覺到新鮮，大動作的改裝會讓人耳目一新、感覺很好，接下來才有更大衝刺業績的力量，其他樓層也能慢慢更新。

對於通膨議題，徐旭東表示，近來材料、零件確實感受到上漲壓力，但不是全面性上漲，對百貨周年慶的價格來說，大體上影響不大。