個人風格強烈，向來語不驚人死不休的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）周一在個人推特與微博上突然用中文發曹植的《七步詩》引起網友們熱烈討論，馬斯克發文背後究竟有什麼企圖，不少人認為是在透露與虛擬貨幣有關的訊息，或者是回嗆聯合國要求捐款一事。

馬斯克在個人推特帳號發布貼文，先寫下Humankind（人類）隨後再以中文寫曹植的七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」，引起熱議，不過不少美國網友因為看不懂中文而感到相當困惑，最熱門的留言則是七步詩的谷歌翻譯版本。

此事傳到PTT論壇上也讓網友們相當興奮，不少人認為馬斯克是在暗示，狗狗幣與柴犬幣的競爭關係，「煮doge燃doge萁， doge在釜中泣，bitcoin是同根生，相煎何太急」、「我猜他在跟幣圈喊話，最近柴犬幣太夯」、「豆萁-> Doge-> 狗狗幣，大概是這樣」、「doge=豆萁。」

此外，有網友懷疑馬斯克是在抱怨聯合國要求捐款的事情，「聯合國世界糧食計畫叫他捐錢啦，他回酸」、「馬斯克不想捐錢才這樣說吧，笑死」、「應該有億萬富豪去遊說他要他捐錢，所以相煎何太急」、「八成不想捐錢，才會這樣說，馬：想捐自己捐。」

聯合國日前點名馬斯克與貝佐斯（Jeff Bezos）等富豪們響應拯救全球飢荒的運動，甚至呼籲馬斯克捐3000億身價的2%約60億美元（約新台幣1600億），對此，馬斯克強烈回嗆，若是聯合國能公布清楚的捐款動向與細節，他會馬上賣掉特斯拉股票捐錢。