國防部今天強調，新制教召選員以「後退先用」，8年內退伍為原則，並非七年級生優先。

外傳新制教召將以七年級生為主，國防部全民防衛動員室副主任馬家龍少將表示，教召選員以「後退先用」並以8年內退伍為原則，外傳新制教召將以七年級生為主，以及網路傳言延長至15年編管，均非屬實，國防部在此特予澄清。另試行14天新制之應召員，為7天之兩倍，會以參加兩次方式註記。

馬家龍同時表示，另對未居住於戶籍地之應召員，可於召訓前55日，檢具相關證明至各縣市後備指揮部服務台，辦理教育召集令指定地址送達作業，以達便民措施。

至於明年新制教召試行，那些人會改採14天的教召？是否依據其所屬單位而異？另14天教召的後備軍人將屬甲、乙、丙種後備旅的哪一種？馬家龍說，由各司令(指揮)部按作戰屬性及任務，遴選單位部隊試行，並依部隊專長缺員需求選充召訓，計有新訓旅、縣市後備旅及縱深守備旅等單位，年度共召訓25個營(連)級單位。

馬家龍說，第1季由陸軍203等5個單位；第2季由104旅等10個單位；第3季也是由104旅等10個單位試行。

至於每個後備單位官兵，並非同時退伍，若要採用「後退先用」原則，後備分發制度是否要進行調整？馬家龍說，「後退先用」是為保持後備部隊精壯，優先選用8年內退伍的後備軍人，其選充方式均依軍種、階級、專長、戶籍地相符等條件，均由系統實施選員，無須大幅度調整，與現行制度相符。