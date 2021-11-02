1218四大公投成藍綠戰場，行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時強調，重啟核四不可能，核廢料沒有一個縣市願意收容，並怒嗆國民黨主席朱立倫，「叫朱立倫講，哪一個國民黨執政哪一個縣市要收」。

民進黨立委范雲質詢時指出，公投案若通過對台灣的傷害是什麼？蘇貞昌表示，公投其實關係著台灣現在，也更關係未來，例如要走向國際貿易，但去反對符合國際標準的萊豬，眼前就無法申請加入CPTPP，而台灣要電力一刻都不能少，可是三階外推卻硬要擋，這樣就無法穩定供電，也無法用天然氣代替燃煤減少空污。

蘇貞昌直言，整個核廢料沒有一個縣市願意收容，「不然叫朱立倫講，他國民黨執政哪一個縣市要」，沒有人要而且核四就在地震帶上，若發生核災，周邊一千萬人口無處逃等於亡國，「這怎麼可能」。

蘇貞昌強調，最後公投綁大選，3年前投票到晚上10點造成大亂，此狀況再也不要發生，而國民黨把4個公投綁一次做政治操作，還稱是倒閣，強調國人必須為了台灣，投下不同意票，讓台灣更有利。

蘇貞昌認為，經過說明會，讓全民清楚看到政府的資料，讓大家知道這事情嚴重，而台灣人民是有智慧，各方也開始動員起來，包含立委、議員等都願意站出來，「事情不能讓國民黨扭曲下來」。