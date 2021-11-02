大陸商務部近日印發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》中提到，「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」，一句話引出網友各種猜測，引起熱切討論。

大陸《經濟日報》刊發短評稱，其實，網友的密切關注可以理解，但如果因此過度腦補，累積焦慮，完全沒有必要。通知的本意就是怕疫情散點突發讓人們措手不及，大家想像力不要太豐富！

短評稱，事實上，通知中的這句話，主要是針對疫情防控，部分小區臨時封控，可能造成生活不便。從長期看，也是倡導居民提高應急管理意識，增加必要家庭應急商品儲備，作為國家應急體系的必要補充。

短評稱，對照現實生活，由於現代生活的便捷性，讓無儲備家庭成為常態。不過，這段時間疫情散發，大家多少為此做些準備，自是情理之中。畢竟，一些小區封控以後，很多人發現家裡米和菜都沒有，快遞也不讓進，完全靠社區工作人員緊急救助，給大家造成的壓力山大。如果家中稍有儲備，緩上一兩天，也是與人方便與己方便，何樂而不為呢？