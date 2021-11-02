彰化縣田尾公路花園休閒農業區今年掛牌，趁著疫情趨緩，田尾休閒農業協會積極推動並活絡園區內的休閒農業發展，號召園區內10家園藝業者，將在11月13、14日展開「花鄉田尾嘉年華」，10種不同主題花卉特展，包含採果體驗、園藝講座等等，田尾鄉長林守政說，豐富的花草療癒之旅，讓遊客能將農村美照、美食一網打盡。

彰化田尾公路花園休閒農業區面積296.6公頃，涵蓋打簾、溪畔、豐田、田尾以及柳鳳村等五村，歷經4任鄉長、1任代理鄉長，將近20年的推動，期間被退件7次，才在今年7月由農委會公告成立，未來可增加更多民宿、餐飲等休閒旅遊設施。

10種不同主題花卉特展，包含採果體驗、園藝講座等等，田尾鄉長林守政說，豐富的花草療癒之旅，讓遊客能將農村美照、美食一網打盡。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

少女最愛的繽紛九重葛，搭配高空瞭望台，將九重葛花海盡收眼底。(吳建輝攝)

林守政表示，今年田尾休閒農會打造「花鄉田尾嘉年華」，10個主題場館通通免費入場，搭配五倍券讓遊客更優惠，為期兩天的活動，共有10家園藝業者響應，10種不同主題的花卉展區，包含水生植物、原生植物展、熱帶雨林植物，還有玫瑰＆香草植物、九重葛、朱槿花特展。

田岱生技珍藏超過百種的原生植物、樹木。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

林守政說，不同的植物主題都能拍到滿意的美照，像是彭園人文會館的的朱槿花、田岱生技珍藏超過百種的原生植物、樹木、還有少女最愛的繽紛九重葛，搭配高空瞭望台，將九重葛花海盡收眼底，除了豐富的花卉，還有新品種發表與先進設備、花鳥畫展等結合科技的植物展區。

林守政說， 「花鄉田尾嘉年華」就像整個田尾人的大喜事一樣，所有人盡心盡力籌備要來款待所有到訪的客人，而所有業者都自掏腰包打造屬於自己的展區，也免費開放讓民眾入場，也歡迎所有遊客到田尾來，展開一場浪漫文藝的田園之旅。