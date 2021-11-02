台銀2019年11月率先成立了公股行庫第一家創新實驗室（InnoLab），新辦公室今日正式啟用，也象徵該行創新2.0新里程起跑。為吸引年輕好手，台銀創新實驗室持續召募新血，薪資將近百萬元。

目前台銀新創實驗室共有15位員工，未來預計擴增為25位到30位；創新實驗室新進員工最高是8職等，年薪最高可達百萬元，是工作穩定、待遇良好、吸引優秀人才的好選擇。