台銀創新實驗室啟用 員工年薪上看百萬 13:232021/11/02 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台銀創新實驗室啟用(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台銀2019年11月率先成立了公股行庫第一家創新實驗室（InnoLab），新辦公室今日正式啟用，也象徵該行創新2.0新里程起跑。為吸引年輕好手，台銀創新實驗室持續召募新血，薪資將近百萬元。 目前台銀新創實驗室共有15位員工，未來預計擴增為25位到30位；創新實驗室新進員工最高是8職等，年薪最高可達百萬元，是工作穩定、待遇良好、吸引優秀人才的好選擇。 舊金山企業房東：臉書、TikTok擴張辦公室 逢甲「物聯網暨資訊安全實驗室」 資料隱私處理晶片獨步全球 #台銀 #創新實驗室 #年薪 #啟用 #員工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫放寬 東南亞製造業回神 04:102021/11/02 全球財經 工總呼籲獲利成長企業 先加薪 11:412021/11/02 財經 南應大 中央文創工場啟用 04:102021/11/02 產業特刊 首次參賽75屆金商獎 台灣諾華榮獲「優良外商獎」 09:192021/11/02 生活 高端貼片疫苗 拚明年人體試驗 04:102021/11/02 證券．權證 行庫＋新創產業 打造商品平台 04:102021/11/02 金融．稅務 接任字節跳動CEO 梁汝波發內部信 公告頭條、西瓜業務併入抖音 12:022021/11/02 兩岸 遠傳聯手愛立信 完成全球首次5G獨立組網多切片測試 11:332021/11/02 財經 《類股》「漲」聲響起 造紙股逢甘霖 11:422021/11/02 財經 搶企業員工旅遊團客 金門縣府跨海赴台宣傳 12:042021/11/02 生活 物價蠢動 經濟部啟動監控機制 04:102021/11/02 財經焦點 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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