2024總統誰接棒？吳子嘉揭「綠營困境」曝這大咖會被換下台｜2021.11.02

《美麗島電子報》1日公布「誰最適合做我們下一屆總統」民調，結果顯示，副總統賴清德拔得頭籌，有25.5%民眾選擇賴清德；新北市長侯友宜則以23%位居第二。不過，在信任度的部分，則是侯友宜位居榜首，領先賴清德與桃園市長鄭文燦。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，目前民進黨內是賴清德跟鄭文燦最有希望競逐2024，但鄭文燦面臨「資歷」與「格局」問題，能否出線的關鍵將回到總統兼民進黨主席蔡英文身上。至於國民黨，吳子嘉認為，目前只有侯友宜有機會打敗民進黨。

吳子嘉接受《中時新聞網》專訪時指出，賴清德跟鄭文燦目前是民進黨內最有希望的兩位競逐人選，而賴清德已長期領先一段時間，這是客觀中立民調做出來的結果，但根據民進黨作業規則，還是以黨內民調為主，那就是看誰主導民調進行。以目前民調來看，吳子嘉說，鄭文燦的問題在於市長的「資歷」與「格局」，跟「副總統」的資歷比起來差距非常大，若不改善格局的問題，2024應該是沒機會。

至於鄭文燦要改善「格局」是否要接閣揆？吳子嘉認為，鄭文燦唯一的機會就是接了行政院長後，提高格局，才有機會跟賴清德一較長短，雖然蔡英文希望他來接行政院長，但蘇貞昌對行政院長的職位仍有非常強烈的企圖心；不過蔡英文也知道，若不讓鄭文燦接閣揆，勢必讓他放棄2024總統爭霸戰，但吳認為蘇貞昌又牢牢抓著不放，最後關頭就要看蔡英文的決心，但蔡英文個性比較溫和，往往會在最後關頭妥協，這也是為什麼蘇貞昌敢吃定她，不斷用衝突的方式處理事情，如果這次蔡英文再猶豫不決，鄭文燦之後就沒機會了。

至於國民黨，吳子嘉分析，侯友宜民調的個人支持度、信任度都很高，跟鄭文燦的情況有點雷同，侯在適合度上也偏落後賴清德，同理可證，大家的印象中侯友宜是新北市長，雖然分數很高，但還是市長格局。不過吳子嘉也說，目前國民黨內有機會贏民進黨的候選人，只有侯友宜，他會贏的原因就是「非常不國民黨」，即「不夠藍」才會贏，就像2012年民進黨找了一個「非常不綠的」蔡英文贏得大選，或像柯文哲，非常不綠，在台北市打敗了藍的丁守中。