一名網友透露，身邊一名男性友人，今年35歲，月薪4萬3千元，但實領僅4萬元，加上業績加給，及名下兩間收租的房子，年收入大約落在80萬上下，好奇問以這樣的條件擇偶，會有60分嗎？沒想到不少人看到兩間房子都投以羨慕眼光，「兩間房子，根本打趴所有人」。

原PO今（2）日稍早於PTT八卦板表示，身邊一名男性朋友，今年35歲，目前一個月月薪為4萬3千元，但扣除勞健保實領僅4萬，年終則是看年度業績而定，再往上加給，但基本都會有一個月。

原PO指出，但是該名朋友的總存款只有5萬元，雖然沒有車子，但也沒有負債，名下有兩間房子，分別位在新北市板橋及新莊區，目前用來收租用，所以他的年收入大約落在80萬上下。原PO說，朋友沒有父母，更沒有其他兄弟姊妹，好奇問「這樣的條件，是剛剛好及格60分嗎？有沒有八卦？」

貼文曝光後，多數網友看到兩間房，紛紛留言，「怎麼會60分剛好及格，根本打趴所有人」、「兩間房子就贏了，薪水只是浮雲」、「兩間新北房耶」、「兩間房子，就超過80分啦」、「兩間房，已經贏別人太多了」、「兩棟房在板橋新莊就不用比了，直接贏」、「有兩間新北房，還需要努力嗎？」