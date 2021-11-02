SKARAOKE入圍第12屆金音創作獎最佳現場演出獎入圍。（新視紀整合行銷提供）

血肉果汁機入圍第12屆金音創作獎最佳現場演出獎入圍。（新視紀整合行銷提供）

體熊專科入圍第12屆金音創作獎最佳現場演出獎入圍。（新視紀整合行銷提供）

第12屆金音創作獎暨亞洲音樂大賞11月2日、3日在Legacy Taipei舉辦演出活動，連續兩天實力堅強的最佳現場演出獎入圍者競演，Green!Eyes與東京中央線分別擔任開場嘉賓，東京中央線本次為限定特別版，成員有Guitar大竹研、Drums高飛、Bass Darwin、Sax謝明諺。

SKARAOKE本屆入圍最佳樂團獎、最佳現場演出獎，SKARAOKE表示：「入圍真的就是肯定，我們繼續走下去。特別感謝辛苦防疫人員，在大家共同努力下，終於能夠重新開始練團跟踏上舞台，我們都很興奮。」他們笑稱自己首發專輯已經巡演14年，希望藉由這次機會讓SKA曲風傳得更遠。對於每場演出都會精心準備，這次還有準備驚喜，請樂迷拭目以待。SKARAOKE也將在12月17日THE WALL舉辦Skaraoke十年精選專輯巡演暖身的首發慶功場。

YELLOW入圍最佳節奏藍調歌曲、最佳現場演出獎以及YELLOW黃宣入圍最佳創作歌手獎，談到連續3年入圍最佳現場演出，YELLOW表示「真的是又愛又恨」，除了感謝金音創作獎再次給予肯定，能與好友在金音同樂共榮甚感興奮。對於週三晚演出，YELLOW表示這次的準備就是不過度準備，但同時的確準備了一個之前從沒試過的驚喜要給大家另一種沉浸式體驗。近期他已在製作全新專輯並進入收尾階段，非常期待年底前給大家聽，還透露樂迷都認為他的舞台演出很炸，其實他也能深情的唱歌，這次會讓大家看見不一樣的YELLOW。

血肉果汁機入圍最佳專輯獎、最佳樂團獎、最佳現場演出獎、最佳搖滾專輯獎、最佳搖滾歌曲獎5個獎項，對此他們表示：「就是爽！」還特別邀請歌迷一定要到場見識真正的殺翻實力，他們將會殺翻現場殺到底！而在頒獎典禮當天，他們也將與FUTURE AFTER A SECOND合作演出，預告將聯手拆現場、好玩有趣又粗殘。血肉果汁機也宣布與吳卓源合作的最新單曲11／2上架。

體熊專科入圍最佳搖滾單曲獎、最佳現場演出獎，除表示光榮也感謝評審們對於體熊專科音樂的肯定。在這兩年疫情期間，不管各行各業都很辛苦，音樂人尤其有感覺，因此讓他們有更多機會靜下心來沈澱自己，面對自己，思考樂團創作音樂方向。體熊專科的每一首歌對於團員們來說都是特別的，希望藉此讓更多聽眾認識體熊專科的音樂，一起感受獨有特別之處。體熊專科表示演出當天會有厲害的舞台燈光效果，還有尚未發行的新曲首演。