新北市土城區29歲蔡姓男子昨晚間11時許駕駛小客車，行經中央路一段、莊園街時違規紅燈右轉，遭警方盯下攔查，未料蔡男卻高速逃逸，連連逆向、蛇行、闖紅燈，忽視交通安全，2名員警騎機車緊追，最終蔡男在巷弄內不慎自撞電線桿遭逮。警方表示，蔡男因無照心虛才逃逸，事後已依公共危險罪移請地檢署偵辦。

蔡男昨遇警方攔查後，高速行駛闖過多個路口，一路上仍有不少車輛行駛在路面，蔡男不斷跨越雙黃線，差點就與對向車輛相撞，場面怵目驚心，而員警也立即開啟警報器、閃燈尾隨，直至蔡嫌行駛至學府路一段229巷內後，因駕駛不慎，自撞電線桿，才不再逃逸。

員警隨即下車並壓制蔡男，將他逮捕歸案。警方表示，蔡男沒有酒駕、毒駕情況，僅因無照擔憂警方巡查，便加速逃逸，所幸員警堅持不懈，連追1公里，才將他逮捕歸案，目前全案依公共危險罪移請偵辦，並依道路交通安全處罰條例第43條第1項第1款危險駕車、第21條第1項第1款無照駕駛舉發交通違規。