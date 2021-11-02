前新竹市長林政則提議開闢的台1線替代道路，可疏解新竹縣、市省道交通尖峰車潮，多年來新竹市推不動！新竹縣長楊文科列入十大交通建設之一，經重新評估規畫路線，召開說明會取得民意支持後，上月底通過環評「動起來」，總工程經費65.7億元，縣府已提報中央爭取補助經費。

縣長楊文科表示，台1線替代道路是他極為重視的建設，縣府團隊全力協調規畫，很高興通過環評，只要中央核准補助經費，即可加快腳步完成細部設計，早日動土施工，完工後不但能紓解台1線交通，更能帶動竹北西區發展，強化沿線土地利用。

工務處長林鶴斯說明，台1線替代道路主線總長4.434公里，規畫北端起於明新科大南側，從台1線分出後以高架橋往南跨越鳳山溪，穿越東西向的縣道118線中正西路和竹北市後，再跨過頭前溪與南端台68線武陵高架匝道銜接，考量規模和經費龐大，將分1、2期工程推動。

主線第1期工程為南端台68線武陵匝道的「斷頭路」至竹北市中正西路間路段，長度1.754公里；第2期工程則從北端的明新科大南側的台1線至中正西路，長度為2.680公里。

林鶴斯指出，台1線替代道路主線規畫雙向6車道，中央實體分隔，東側延伸支線銜接榮光路，西側延伸支線銜接德昌街，支線為雙向2車道，今年初補正環評計畫，並舉辦4場地方說明會獲取最新民意，取得地方各界民代一致支持加速推動，上月底順利通過環評。

工務處預估台1線替代道路完工後，將可移轉台1線37到42％的交通量，提昇線頭前溪橋及鳳山溪路段的服務水準至D級以上，後續依據交通部生活圈道路建設計畫編撰的規範，向中央爭取計畫核定及補助經費。