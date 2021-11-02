美股11月1日再登高峰，道瓊、標普、那斯達克、費半四大指數，以及尖牙指數皆同步創歷史新高。追蹤尖牙指數的統一FANG+（00757）ETF同時擁有電動車及元宇宙雙動力，今（2）日盤中大1.87％、抵54.5元，再創掛牌來新高，上市2年多累積漲幅164％。

美股刷新高，其中，備受市場關注的電動車龍頭特斯拉，股價再狂飆8.49％、收1208美元，續創新高，改名為Meta致力發展元宇宙的臉書也上漲1.98％，續扮盤面多頭焦點，助攻統一FANG+ETF股價創高。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，特斯拉接到租車龍頭Hertz十萬輛訂單，下季交車數量可望再刷新紀錄，業績大進補，同時，特斯拉在荷蘭啟動新計畫，將提供其他車廠電動車使用其超級充電站，意味特斯拉往儲能、節能、電能交換的目標又跨進一大步，前景看俏。

此外，袁永騰指出，亞馬遜投資的電動貨車製造商Rivian預計最快下周在美國上市，將成為美國10年來規模第三大的首次公開發行股票（IPO）案，外界估計其市值將逾600億美元，身價可能超越日本大廠本田汽車。目前華爾街給予Rivian高估值，顯示投資人非常看好電動車產業，也進一步推升了行業領先者特斯拉的評價。

展望後市，袁永騰表示，美國經濟重啟後，回補庫存與需求增長持續驅動企業成長，市場隨著公告獲利數字優於預期而持續向上調整。進入歲末，投資焦點逐步移轉至明年具有成長潛力的標的，電動車與自駕車相關、雲端運算產業仍處快速增長期，而新題材元宇宙在臉書更名後，更為吸睛。

統一FANG+ETF成份股皆為前沿趨勢產業龍頭股，獲利與現金流高度成長期，評價處於長期均值，提供參與新科技成長良機。