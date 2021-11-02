日本疫情降溫，最快將在本月鬆綁商務人士、留學生和技能實習生的入境條件。台灣日本關係協會祕書長周學佑今天表示，台灣將密切聯繫，並建立對話平台，積極爭取台日間國際疫苗接種證明的相互認證。

日媒報導，日本政府考慮針對以短期商務為目的入境日本的外國人士，只要完整接種完政府批准的輝瑞BNT、莫德納或AZ等3種疫苗，入境後的隔離時間將從現行的10天縮短至3天，居家格利後PCR檢測若為陰性，第4天起就能搭乘大眾交通工具和聚餐。

周學佑在外交部例會上說明，關於日本可能將發表新的邊境管制措施，日本政府尚未公告具體實施辦法，外交部將與日本台灣交流協會密切聯繫，並請交協適時公告相關措施。

周學佑指出，有關疫苗接種認定，外交部也將配合指揮中心專業判斷和邊境管制措施，協助雙方醫療專業主管機關建立對話平台，積極爭取國際疫苗接種證明的相互認證。

亞太司司長周民淦額外表示，越南政府目前認可的疫苗廠牌，僅限於世界衛生組織（WHO）認可，或是美國食品藥物管理局、歐盟藥品管理局批准，或已向越南政府申請註冊獲核准的疫苗廠牌。高端尚未向越南政府申請註冊，民眾如果持接種高端疫苗的證明文件，入境越南可能無法申請縮短集中隔離天數。

周民淦指出，外交部跟駐越南代表處已準備向越南政府索取申請疫苗核准使用的流程及相關規定，提供衛福部參考，如果高端公司有意向越南申請註冊，外交部會提供必要協助。