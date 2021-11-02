43歲毒販曾姓男子今年9月間連續遭新北市警方查獲販毒，為躲避查緝，曾男攜妻轉往宜蘭另起爐灶，未想新北警海山分局早已掌握線報，經月餘蒐證、跟監，於10月31日揮軍宜蘭逮捕曾嫌夫妻，查扣大量毒咖啡包原料卡西酮、毒咖啡包及各式毒品，全案依毒品危害防治條例送辦。

海山分局偵查隊日前獲報，曾嫌近期耗資40萬元購入大量毒咖啡包原料卡西酮，製成毒咖啡包後估計可獲利超過百萬元，警方經密集跟監、蒐證，上月底前往宜蘭市中正路曾嫌租屋處搜索，當起起獲卡西酮3公斤、毒咖啡包91包、新興毒品「金剛」102公克、安非他命38公克、海洛因7公克及贓款17萬餘元。

警方在場搜索期間，毒品通緝犯張姓男子恰巧登門買毒，被幹員當場逮捕，張男直呼倒楣。曾嫌辯稱毒品都是自己施用，否認販賣圖利。偵訊後，全案依毒品危害防治條例移送檢方偵辦。

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