好市多販售的拿鐵咖啡特價，平均一杯不到5元，讓婆媽大暴動。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

好市多這款飲料婆媽狂掃貨！一名網友分享逛好市多看到的奇景，深紅色包裝的三合一咖啡大特價，100入只要499元，平均下來一杯不到5元，引發婆媽暴動，甚至還有民眾一次就狂搬10盒以上，不塞爆購物車不罷手。誇張景象引發網友討論，不少人大嘆真的很便宜，但也有人認為囤貨行為不可取，夠喝就好了，另也有人認為這款咖啡太甜了，還是偏愛黑咖啡。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，逛好市多發現每個人的購物車裡面都有好幾個深紅色的紙盒。從照片中可見，好幾位民眾路過直接狂掃貨，一口氣搬了十盒已上的大有人在，甚至還有人直接塞滿整輛購物車，連車下的空間都不放過，讓人忍不住好奇到底是什麼產品有這樣的魔力。

好市多販售的一款拿鐵特價，讓不少婆媽暴動狂掃貨。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

該網友指出，仔細看了發現，深紅色盒子裝的是款西雅圖拿鐵，每盒有100入，原價689元，如今特價只要499元，現省190元，平均一杯咖啡不到5塊錢，也讓原PO忍不住大嘆「經過不拿一盒感覺對不起自己啊！」

誇張畫面引網熱議，「用生命在喝」、「囤貨拿去賣？」、「家裡經營民宿？」、「竹科人很愛喝，新竹店假日必沒貨」、「今天早上去也超多人的，還有整車在推的」、「也搬太多了吧？好扯」、「真的很便宜」、「這款好喝，我們家的家常咖啡」、「買這麼多是要回去泡澡用啊，嚇死人了」、「好市多神級的產品之一」、「阿嬤的最愛」、「三合一很方便」。

也有網友表示，雖然這一包不到5元很便宜，但真的不愛這款，因為實在太甜了，之前買來喝一次就送人，還是習慣喝黑咖啡。「這味道我真的不能接受，之前喝一次就整個送人」、「一包糖攝取量就很恐怖」、「太甜了，我是喝二合一的」。