調整鼻型提升顏值已經成為許多人關注的話題，大陸女星高溜去年10月因整型失敗，鼻頭整片發黑壞死，照片看來十分驚悚，她出面受訪表示，鼻子因植入異體肋軟骨後發炎刺痛，排異反應導致鼻子反復感染，最後因為缺一塊肉，長不回來，也導致她失去了工作，不敢面對鏡頭，幾乎沒辦法過正常人的生活，甚至有過輕生念頭。但時隔一年，最近網友從高溜放在社群平台上的照片能看出來，發黑壞死的鼻子經過積極治療後，已幾乎恢復原狀，整個人看起來也自信許多。對此再度引發網友們熱議，到底是怎麼把納美人救回來的？

黃維超醫師強調，專業團隊分工可以幫助民眾重建鼻型。(戴志揚翻攝)

大陸官方日前為杜絕醫美行業叢生的亂象，決定下重手監管，要求醫美產業不得「製造容貌焦慮」，也不可將術前術後對比作為廣告招攬客戶。而大陸女星高溜整型失敗的案例， 更凸顯大陸醫美亂象。事實上，世界各國不乏藝人整型失敗的案例，之前日本女星宮崎葵主演的日劇《兄妹》熱播，由於劇情需要她情緒激動，因而被眼尖網友發現，她的鼻子相當不自然，不僅鼻樑明顯隆起，山根更是窄的誇張，鼻頭也變得比較尖，整個鼻子似乎「完全進化」，跟以前清純的模樣差很大，網友大嘆：「宮崎葵回不去了」、「想念過去那個清純的她」、「以前很可愛為何要想不開呢？」、「現在像是《阿凡達》裡的納美人」。

台灣隆鼻權威法喬維美醫美集團總院長邱浚彥表示，鼻部需要重建的狀況不少，有些是對隆鼻成果不滿意，或是鼻部發生重大創傷，曾有民眾做過多次隆鼻手術仍不滿意，竟開始對人生感到絕望，甚至萌生自我了斷的念頭，最後由醫美團隊組成各領域專業分工進行鼻部重建，同時也「重建」了當事人的自信心。

邱浚彥表示，多次進行隆鼻手術的民眾，只要鼻內組織曾剝離過形成傷口，就會經歷發炎、增生、修復三種時期，進而產生疤痕組織，若再加上過去手術有發炎腫脹現象，執刀難度便會提高，因此更需選擇有經驗的醫師。

針對隆鼻手術產生的疤痕，拆線完三個月內為疤痕黃金修復期，越早進行修復效果越好。法喬維美集團總院長黃維超表示，目前全台專精處理此領域的醫師不多，很多民眾甚至不知道隆鼻疤痕可以修復，結果一拖就是好幾年。

黃維超醫師比喻，鼻重建手術分工就像蓋房子，醫師把鼻骨架構蓋好，然後疤痕修復團隊再進行軟組織疤痕修復，就像內部裝潢一樣。隆鼻手術後疤痕修復依深淺程度有不同處理方式，若凹陷程度小可用雷射處理。若凹陷程度較大的民眾，就可能需先填補真皮層，進行軟組織重建，再來合併雷射處理。

不管是初次隆鼻或是隆鼻重建，每一次手術都可能會有感染機率，隨著手術次數增加，血液循環也會受影響。民眾不只要挑選有經驗的醫師、合法且乾淨衛生的醫美整形診所，術前也要保持良好的生活習慣，睡眠充足、不抽菸，才能真正將感染風險降到最低。