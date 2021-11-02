美吾華集團旗下懷特(4108)、安克(4188)10月營收表現出色，安克生醫受惠安克甲狀偵大陸出貨，年成長203%，懷特則因血寶凍晶注射劑今年3月納入健保給付，同步帶動自費市場，10月營收年成長123%。

安克生醫安克甲狀偵目前已推廣至海外20多國，11月也將赴海外，參展全球最大醫材展德國Medica、北美放射學會年會RSNA，持續擴大合作夥伴；國內方面，隨著疫情趨緩，健檢市場回溫，甲狀腺智能AI診斷超音波「安克甲狀偵」，與呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」兩項智慧醫材，已順利進入台大健診使用，以及國內多家健診通路，同時積極布局企業健診，未來營收看好。

懷特生技自行研發上市的癌因性疲憊症(Cancer-Related Fatigue CRF）的處方新藥，需求強勁，目前已獲超過70家醫療院所採用，當中包括52家醫學中心與區域醫院，公司同時積極布局保健食品市場有成，專為癌友輔助治療的保健品銷售報捷，未來業績仍看俏。