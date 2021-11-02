面對紅豆即將到來的採收，農民雖有使用壬酸等免登資材來替代落葉劑使用，但農民反映對其效果不太滿意，農委會防檢局表示，農委會已公告修正固殺草的使用方法與範圍，若真的要使用固殺草，就必須要合理、安全、受管制的使用。

紅豆為高屏地區重要冬季作物，栽培面積約6000公頃，產量1.2萬公噸，產值高達10億，農民習慣在紅豆採收前進行藥劑處理，以提高植株乾燥及機械採收效益。

根據農委會公告修正的「固殺草」農藥使用方法及其範圍，紅豆將做植株乾燥處理，每公頃每次用量3公升，稀釋倍數200倍，紅豆全株達80％以上淡褐色乾枯之完熟期，於採收前7天須全株均勻噴施1次，安全採收期為7天，施藥後14天才可再進行翻耕及水稻插。（取自農委會）

衛福部食藥署去年2月13日預告，並在5月20日公告固殺草可合法用於紅豆植株乾燥，並訂定殘留容許量2.0ppm，然而在公告後引起外界對於固殺草用於紅豆植株的食安、生殖與神經毒性疑慮，至今仍爭論不休。

防檢局表示，紅豆採收除了自然乾燥，落葉劑的使用從免登資材到化學農藥皆可選擇，大部分農民已逐漸接受以友善方式採收紅豆，只是有反映農民在田間使用固殺草的需求，依據農藥田間試驗準則，進行固殺草作為紅豆植株乾燥之藥效、藥害及殘留量試驗，並經農藥諮議會審查通過固殺草之田間試驗結果等，擬訂殘留容許量2.0ppm，此殘留容許量與國內原已公告在乾豆類大豆的容許量 (2.0ppm)相同，並未增加固殺草之食用風險。

根據農委會公告修正的「固殺草」農藥使用方法及其範圍，紅豆將做植株乾燥處理，每公頃每次用量3公升，稀釋倍數200倍，紅豆全株達80％以上淡褐色乾枯之完熟期，於採收前7天須全株均勻噴施1次，安全採收期為7天，施藥後14天才可再進行翻耕及水稻插。

防檢局局長杜文珍表示，農藥管理多管道，希望能不用就不用，這需要多方的溝通，希望有更多專業進來討論，也因此公告修正固殺草的使用方法，如果民眾真的必須要使用，就要合理、安全、受管制的使用。