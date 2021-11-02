亞太經濟合作會議(APEC)11日將舉行企業諮詢委員會(ABAC)與領袖對話，總統府發言人張惇涵今天表示，我方除領袖代表張忠謀與會外，將由宏碁陳俊聖董事長、廣達電腦張嘉淵技術長，及台灣大哥大林之晨總經理，分別參與相關組別的會議或對話。

由紐西蘭主辦的第29屆APEC「經濟領袖會議」（AELM）線上峰會將於台北時間11月12日晚間舉行。蔡英文總統今天上午在總統府主持記者會，宣布第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議，邀請台積電創辦人張忠謀再度代表她與會。

包括總統府祕書長李大維、國安會祕書長顧立雄、行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國安會副祕書長徐斯儉、外交部次長曾厚仁、APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表宏碁董事長陳俊聖、 ABAC代表廣達電腦技術長張嘉淵、KKday執行長陳明明（代表台灣大哥大林之晨總經理）等也出席記者會。

總統府表示，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前已指派紐西蘭亞洲基金會董事會主席魏爾德女爵（Dame Fran Wilde）擔任本年第二次特使，向總統呈遞APEC經濟領袖會議邀請函。

除了11月12日所召開的「經濟領袖會議」，張惇涵表示，主辦會員國紐西蘭也規劃將於11月8日至9日召開「APEC年度部長會議」（AMM）。11月8日的會議，討論「貿易作為加速經濟復甦之工具」，我國將由行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員與會。

他說，11月9日的會議討論「經濟暨技術合作作為加速經濟成長之工具」，我國將由經濟部長王美花代表與會。此外，11月11日將舉行「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）與領袖對話。各會員領袖及ABAC代表分組進行，張忠謀及3名ABAC代表將分別參與相關組別的會議或對話。