由麗寶文化藝術基金會主辦的「第五屆麗寶國際雕塑雙年獎」10月30日於網路平台揭曉得獎作品！本屆以「無限INFINITY」為主題，雖因COVID-19疫情肆虐全球，仍吸引來自46國、318件作品參賽，數量創下十年來新高!

彩雲獎作品《貝殼 旋二十一》＿游宗穆。(戴志揚翻攝)

此屆雙年獎，由西班牙藝術家Nando Alvarez以自然界水或風等不斷變化的元素為靈感的作品《Water Dance》拿下首獎。Nando Alvarez運用不鏽鋼為創作媒材，藉由金屬的穩定性和堅固性，表達在空中飛翔的薄片造型，並反映出藝術家腦海中尋找的感覺。對於榮獲此大獎，Nando Alvarez也特別錄製影片表示：「在得知作品進入決選並可以到訪台灣的時候，就已經覺得是非常大獎了！但很可惜，因為疫情的關係，沒有辦法親自從歐洲到台灣領獎，希望全球狀態穩定之後，能夠去台灣，好好欣賞這個美麗的地方，並與麗寶文化藝術基金會相會。」

企業獎作品《伴生種》＿林建廷。(戴志揚翻攝)

彩雲獎得主是台灣藝術家游宗穆，以作品《貝殼·旋二十一》榮獲獎項，游宗穆以木頭為媒材進行雕塑組合，顯現螺旋在圓形之中產生效果如同無限的符號般，沒有開頭沒有結束，一直不斷的前進，無限循環。而企業獎得主，也是同為台灣藝術家的林建廷，作品《伴生種》透過在斷裂和接續之間的過度扭轉，瞬間凝聚而延展了不同空間下的動作，展現另一層次的昇華。優選獎的兩位得主是台灣藝術家林志航及保加利亞藝術家Liliya Pobornikova。林志航的作品《壓扁ing22》，表達其「再生性」及「永續利用」的概念，在時間軸上進行穿梭與回溯;保加利亞藝術家Liliya Pobornikova作品則是以此次雙年獎主題《Infinity》為名，取大自然為創作靈感，透過「圓」為主要造型，視自然的平衡、和諧和統一，代表著季節、生命、太陽的循環更迭，同時也展現了大自然的無限的時間、無限的力量與無限的可能性。

優選獎作品《壓扁ing22》＿林志航。(戴志揚翻攝)

「第五屆麗寶國際雕塑雙年獎」評審團陣容非常堅強，麗寶文化藝術基金會特別邀請日本沖繩縣立藝術大學校長波多野泉(Izumi HATANO)、英國雕塑權威傑森·泰勒(Jason deCaires Taylor)、台灣知名雕塑家黎志文、韓旭東教授，以及國立成功大學歷史系教授蕭瓊瑞，藉由串連各界，融會多元觀點，齊力發掘雕塑新秀，評選出獨具代表性的得獎作品。評審團表示：「這次首獎作品，所有評審都覺得非常不錯，有趣的地方在於很像水濺出來，具有活潑水珠的造型，會有喜悅的感覺。從不同角度看，都有不同變化，最難得的是他鑄造出來還要去打磨和拋光，從不鏽鋼反射的時候看作品會更有多樣化，從不同角度看，反光會有變化，看起來就有一種動的感覺。」

優選獎作品《Infinity》＿Liliya Pobornikova。(戴志揚翻攝)

本屆麗寶國際雕塑雙年獎在國立台灣藝術大學雕塑學系、國立台北藝術大學美術學院、日本沖繩縣立藝術大學、荷蘭在台協會與NSO國家交響樂團共同合作與協助下，搭起藝術交流的橋樑。讓藝術透過創作，可以乘載無限的光芒與榮耀，讓更多優秀作品被看見，並藉由雕塑語言，展現疫情之下藝術無限的可能性。麗寶文化藝術基金會也始終秉持企業回饋社會的責任，長期的投入藝術推廣與公益服務，期待環境、建築、雕塑三位一體新形態的概念，凝聚藝術能量，讓文化與企業相互輝映，為台灣藝術界盡一份心力。不僅深耕台灣本土文化藝術，更激發台灣雕塑藝術的價值與生命力！