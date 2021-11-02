高雄杜姓女子不堪曾姓丈夫外遇又家暴她，今年4月以50萬元代價僱請楊姓男子，找來余姓、王姓少年持西瓜刀行兇，將丈夫當街砍死。高雄地院依殺人罪，判杜女20年，教唆少年行兇的楊姓男子無期徒刑，可上訴。

判決指出，杜女時常遭曾男家暴，曾男今年4月又帶一名曖昧女子回家，雙方爆發衝突，杜女還因此被打傷。杜女懷恨在心，透過楊男找來余姓、王姓少年，強調要「做得像意外」，才能以曾男意外險保險金100萬元支付買兇殺人費。

杜女指示余姓、王姓少年，特定日子，在曾男上班的輪胎行附近巷弄埋伏。晚間趁曾男下班時，王姓少年假裝上前問路，余姓少年將西瓜刀藏在後背、躲在後方，趁曾男不注意時，直接出刀砍向曾男。曾男被砍中4刀，深及右頸動脈，當晚就送醫不治。

案發後杜女還一度假裝震驚、趕往醫院探視曾男。但警方調閱監視器，發現杜女等人案發前就出現在現場勘查地形，戳破杜女謊言。

楊男到案後企圖將罪責全部推給下手的余姓、王姓少年，2名少年則供稱，只想教訓一下曾男，不料卻發生意外。杜女則辯稱，是要委託楊男、余姓、王姓少年幫忙搬家，非預謀殺人，3人也否認殺人。

法官查出，余姓、王姓少年心智發展、家庭支援系統不健全，楊男時常替兩少年在學校撐腰，余姓、王姓少年才會這麼聽話被利用。杜女曾一度就本案犯行全盤託出，並非全無悔悟之意，依殺人罪判其20年。至於楊男，考量執行刑期完畢後對社會的危險性仍高，判其無期徒刑，可上訴。