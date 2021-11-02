彰化縣警察局7月首創「金勤區」攔阻詐騙，短短4個月成效驚人，卻引發基層反彈，近日在臉書「靠北警察」酸言酸語，副局長王清海身為專案主持人，被譏諷成「清海無上師」、「希特海」，他坦言起初內心氣憤十分激動，但不會因此受打擊，會堅持做對的事情。

彰化縣警察局長吳坤旭也緩頰，9月起就全面以獎勵取代懲處，由於勤務已經上軌道，基層都已熟悉SOP與攔阻技巧，即日起500人賴群組正式解散，回歸各分局自行督導檢討。

彰化縣警察局長吳坤旭（右）強調金勤區勤務會繼續落實執行下去，但即日起回歸各分局自行督導檢討，分層負責，500人的賴群組正式解散。（謝瓊雲攝）

彰化縣銀行公會理事長，現任台灣銀行彰化分行經理張煥卿，2日一早親自拜會彰化縣警局，感謝全體員警辛勞阻詐，也強調許多臨櫃取款匯款的多數都是退休長者，對詐騙犯罪警覺不夠，警方為百姓守住存款的作為是大功德一件，未來也會請金融行員們全力配合警方攔阻詐騙。

彰化縣副局長王清海（中）主導首創金勤區，率領彰化基層所長、員警，創下全國第一的攔阻詐騙績效，短短四個月守住彰化縣民1.9億元存款；卻引發基層強力反彈，不斷靠北警察，他強調雖然有點生氣，但不會被打擊，也會繼續堅持下去做對的事情。（謝瓊雲攝）

吳坤旭表示，金勤區上路初期，由副局長親自督軍指導，針對每個單一案件，詳細檢討了解攔阻細節，如何精進掌握重點，以利提升成效，部分基層所長因不得要領，因失敗案件遭到懲處，但後續改善技巧、熟悉SOP流程，攔截成功後，獲得的獎勵、獎金，遠比懲處多很多。

他強調，今後這項工作不會再處分同仁，將會持續以鼓勵的方式持續進行這樣勤務工作，而由500位官警所組成的金勤區賴群組，即日起正式解散，勤務回歸各分局，落實分層負責制度。

王清海強調，上半年全縣只攔阻20多件詐騙案，7月金勤區專案勤務上路後，隨即成功攔阻114件、失敗49件，10月分成功攔阻52件、失敗只有11件，成功率高達82％，他坦言，酸警很多，他確實有點氣憤，但身為長年偵辦詐騙案件的資深刑警，相信這是做對的事情，也會堅持做下去，長期下來基層同仁就會理解、改變。