知名藝人兼主持人侯昌明，以優良正面形象深受婆婆媽媽喜愛，他與明星老婆曾雅蘭結婚多年育有一雙子女，夫妻倆多年來面對工作勤奮又敬業，無論節目通告、出席活動、代言、業配都全包，無論生活還是事業都很受到肯定，不料今天凌晨，侯昌明突然po負面文，透露失眠一整晚，內心滿滿的烏雲。

侯昌明與老婆曾雅蘭堪稱圈內模範夫妻檔兼吸金機，人前永遠充滿活力投身工作，也積極做公益，私下生活則相當節儉，因此成了圈內知名的「隱形億級富豪」，而如此充滿鬥志的他，今天(11/2)難得公開發表負面想法，他清晨5點半在臉書po文，透露因為心裡有事，所以失眠了一整晚，實在很難受。

侯昌明透露因內心困擾而夜不成眠，「許多人生歷練以為可以讓自己隨他去，怎麼卻往心裡去，是太在乎吧！」，他表示始終自認是個很用心也很用力的人，「到頭來，原來只是自以為，我真的盡力了」，他表示很多人都認為他正能量多到滿出來，但其實私下心酸，「呵，但你們不知道的是～我必須要自己舔傷口吧，我的烏雲似乎沒地方去」。

侯昌明感嘆年紀越大沒有變得比較成熟，消化能力也沒功力倍增，「越來越感性原來是辛苦的，只能等待陽光或自己做改變了！」，而他不喜歡這樣半夜多愁善感的自己，一番話引來星友們關心，吳怡霈感謝他一直作為正能量指標，讓她備受鼓舞，「但，真的不用每天當我們的太陽，偶爾躲到雲後，適時下下雨抒發，天空又會一片乾淨晴朗」，洪都拉斯則約他打球，動動身體，也幫助心靈釋放壓力。