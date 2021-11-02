無黨籍立委傅崐萁在立法院院會質詢時質疑，執政黨不斷抗中，兩岸若要交戰，有多少孩子要戰死沙場？行政院長蘇貞昌表示，「不要在黑暗久了，就為黑暗辯護」，並批評傅的綏靖主義如同當年為納粹講話的英國和法國，最後只換來戰爭和被痛擊，強調台灣不主動啟戰，但一定備戰。

傅崐萁指出，國防部長邱國正勉勵外島官兵與島共存亡，他很敬重，但「抗中保台」的戲還要唱多久？如果兩岸真的交戰，有很多孩子要死在戰場上？戰爭的鑰匙在執政黨手上，要盤點有多少籌碼，才能跟中國做軍事、經濟對抗？

他認為，隨著兩岸關係惡化，一旦55％傳產銷往中國大陸若受高關稅影響，IT產業競爭力又逐漸被追上，政府是否做好風險分散的準備？

蘇貞昌引述南非前總統曼德拉名言表示，如果天空是黑暗的，那就摸黑生存，如果聲音是危險的，那就保持緘默；但不要在黑暗久了，就為黑暗辯護，不要嘲笑那比你勇敢有熱情的人。我們可以謙卑如塵土，但不能扭曲如蛆蟲。

蘇貞昌強調，「我們不主動啟戰，但一定備戰」，任何一國家包括中國，想併吞侵略台灣任何一寸領土，任何一個國民政府都保護，他們要讓妄想的人不能輕易得逞，但也要讓為他講話的人知道輕重。

傅崐萁則反嗆「院長現在不是開庭，沒有要你答辯」，他欽佩蘇的氣魄，但要考量口袋裡有多少籌碼，希望盡快找到可以說服人民，經濟可以不依賴中國，告訴人民可以我們可以這樣驕傲活下去。

蘇貞昌表示，1932年到1936年納粹德國張牙舞爪，法國、英國主張綏靖主義，英國國會也有很多議員說要和平，換來的只有戰爭、被痛擊，最後是英國人努力，才保護自己，因此知古鑑今，請看看當年的法國、德國、英國。