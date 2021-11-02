台中市府打造「比豪宅更好的好宅」社會住宅，整合社福、醫療、青創、社造等資源，廣獲好評。市長盧秀燕2日指出，她上任後力拚4年內興辦5000戶好宅，目前已有5508戶，提前達標，預計明年可達近7000戶；她強調，除了興辦社會住宅，市府也推動包租代管及租金補貼，多管齊下解決市民居住需求，落實居住正義。

台中市住宅發展工程處副處長陳煒壬今日在市政會議中，以「推動宜居台中好宅 5000戶全數啟動中」進行專案報告，他指出，中央住宅政策，台中市分配戶數為1萬2000戶，由中央與地方各負責一半約6000戶興辦量。台中市現在已完工及興建中的戶數已達5508戶，提早達成市府5000戶興辦目標。

台中市長盧秀燕2日指出，上任後力拚4年內興辦5000戶好宅，目前已有5508戶，提前達標，預計明年可達近7000戶。（盧金足攝）

達標後繼續規畫推動，未來加上已發包、規畫設計中的2處基地，以及即將推出的2處基地，總計明年可達到6953戶興辦量，比市府訂定目標更多近2000戶。

盧秀燕強調，解決住的問題為市府最重視的施政目標及最重要施政價值，她在上任前注意到台中市社會住宅興建量太少，進度緩慢，競選市長時即提出承諾，這一屆4年任內至少要達到5000戶社會住宅完工及興建中目標，今年已提前達標5000戶，「我們不會停止，還會繼續建」，預計明年可達到6953戶目標。

台中市社會住宅獲得各界好評，除了本身蓋得好，營運管理也非常人性化，從共享生活出發，藉由擴大照護活動區域、增加社區共享空間、混和多元居住與活動空間，以增加居民的社會參與度，為市民構築有溫度的家。

她說，考量社宅興建需耗費龐大資金、人力及物力，現在全市有18處建案，未來還會更多，必須珍惜資源，如何布點需多方評估；由於部分民眾主張全市應平均發展，有人主張應集中蓋在青年需求最多處，市府仍在整合意見。

目前以正對外招租的梧棲三民段好宅「試水溫」了解青年朋友需求，如成效不錯，未來社宅布點就能更廣泛；若成效普通，未來社宅興建方向仍將以「市民需求最大處」作為思考。

住宅處指出，台中市好宅興辦達成5508戶目標，是「好宅台中隊」共同努力的成果，「好宅台中隊」集結設計團隊、營造團隊及營運團隊，由建築師設計、營造商建造、物管公司服務、社福單位照顧、民間企業進駐，更有民間回饋好宅，公私協力共同努力，以「比豪宅更好的好宅」為願景目標。