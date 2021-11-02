新竹縣東興圳公園完工，營造竹北市優美的城市景觀，更成為民眾休閒遊憩場所，縣府接獲沒有公廁的反應後，提出4種不同造型公廁舉辦網路票選活動，也有民眾認不宜蓋公廁，縣府尊重民意將「不同意於東興圳新設廁所」列為方案5，即日起重新投票到23日。

東興圳公園開放使用後，不少親子反應沒有公廁，很不方便問題，縣府在基地選址時，考量後續汙水納管作業等因素，把公廁選址在莊敬南路旁的公27公園。

縣府和設計團隊對「東興圳公共廁所新建工程」，提出4個主題設計構想方案，10月26日起與國發會公共政策網路參與平台合作，讓民眾網路票選自己喜歡的公廁造型，待選票選結果出爐後，公廁新建工程預計明年年初進行規畫設計發包，期盡快給民眾更優質的休憩環境。

但也有民眾認為，東興圳公園相當美輪美奐，若蓋固定式的公廁可能會不時傳出異味， 目前移動式公廁已很普遍，佔用空間不大，每天可以固定時間更換，維持公園良好環境，辦活動時也可增加，為何沒有不蓋公廁的選項？

文化局指出，為尊重社會多元意見，讓民意能充分表達，將在票選平台新增方案5，「不同意於東興圳新設廁所」的選項，並考量票選合理及公正性，將歸零重新投票，票選時間將自即日起至23日止，12月公布票選結果，歡迎大家一起來參與票選作業，表達心中想法。

文化局說明，與國發會公共政策網路參與平台合作的投票活動，是利用I-voting民眾網路票選方式，不限新竹縣民、不限年齡，每人限投一票，依票選結果執行，詳情及投票網址https：／／s.yam.com／eezqG。