萬物齊漲，農委會主委陳吉仲誇口豬價有史以來最高，民進黨立委邱議瑩也附和表示，「其實我內心的想法是也該漲一下吧！也該讓農民多賺一點錢。」
主計總處調查國內消費者物價指數CPI年增率也連續2個月破2％，且17項重要民生物資物價漲幅9月更漲破3％，達到3.31％，為3年新高，食用油漲幅近1成最多，其次豬肉，較去年同期上漲7.75％
立法院今天進行總質詢，邱議瑩詢問萊豬開放後，是否對國內豬價有所影響？陳吉仲說，去年蔡總統說要開放之後，反對的立委說開放萊豬進口會讓台灣養豬業崩盤，結果開放後我們有完整配套措施，我們有百億基金、有標示，自給率從九成提升到九成三，豬價有史以來最高。
邱議瑩說，農委會的責任就是要把農民照顧好，讓農民受惠，她看到有人說蔬菜也在漲價、豬肉也在漲價，什麼都在漲價，「其實我內心的想法是也該漲一下吧！也該讓農民多賺一點錢。」
邱議瑩指出，如果是漲到中盤商，農委會是該規範一下，但如果讓農民受益，漲價是無可厚非，不能把價格一直壓很低讓農民無法賺錢，這樣也不對。
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