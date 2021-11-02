皮尤研究中心（Pew Research Center）昨（1）日公布的跨國民調顯示，約57%的各國民眾認為美國式民主已經不再是其他國家的典範，其中超過63%的台灣民眾不認同美國式民主，美國自己也有超過72%民眾不認同。

美國民主有什麼問題？

香港《南華早報》報導，皮尤研究中心昨日公布針對全球17個主要經濟體進行的民調結果，這項民調於今年3月至5月進行，受訪經濟體包括台灣、加拿大、義大利、希臘、西班牙、英國、荷蘭、法國、比利時、瑞典、德國、南韓、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭及美國，受訪者超過1.85萬名成人，主要詢問他們對於美國社會的印象，評分的領域包括美國的科技、軍事能力、娛樂、高等教育、生活水準、健康照護體系等。

值得注意的是，過去備受推崇的美國民主價值似乎已經愈來愈不受到吹捧，皮尤報告指出，雖然在拜登當選後，美國整體的形象已經有顯著改善，但許多人仍相當懷疑美國民主是否健康，「很少人相信，至少在現在的狀態下，美國式民主是其他國家的好榜樣。」

關於美國民主的印象，這份民調一共列出3個選項讓受訪者勾選，分別是美國式民主是其他國家能夠遵從的好榜樣；美國式民主過去是好榜樣，但近幾年已不是；美國式民主從來就不是好榜樣。

民調顯示，在美國以外的16個經濟體中，認為美國式民主是他國典範的中位數只有17%，認為近幾年來美國式民主已不再是他國榜樣的中位數達57%，認為美國式民主從來就不是好榜樣的中位數為23%。

若單看台灣方面的調查，只有22%受訪者認為美國式民主是好榜樣，63%認為已不是好榜樣，10%認為從來就不是好典範。

這些接受調查的經濟體清一色都和美國保持友好關係，不過多數國民們認為近幾年來，美國式民主已不再是典範，比例介於45%至73%。

就連美國人自己也不認同，只有19%認定美國民主仍是好榜樣，72%認為已不再是好榜樣，8%認為從來不是好榜樣。

這份調查報告並未說明為何各國對於美國民主價值的印象下滑，不過皮尤資深研究員、報告作者席爾瓦（Laura Silver）表示，外界對於美國民主的印象，也和美國政府是否尊重個人自由的觀感有關，調查中關於美國政府是否保護個人自由的問題，16國中認為美國不尊重個人自由的中位數為37%，認可美國尊重自由的中位數為60%。

席爾瓦說，對美國民主的印象還是有機會反彈。