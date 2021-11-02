被視為「認知療法之父」的美國精神病學家貝克（Aaron T. Beck）今天辭世，享嵩壽100歲。認知療法於1960年代發展，徹底改變心理治療領域。

根據貝克女兒茱迪斯（Judith Beck）發布的聲明，貝克是在費城家中逝世。茱迪斯是貝克研究所（Beck Institute）所長，有數以千計執行認知行為治療（cognitive behavioral therapy CBT）的專家加入這所機構。

她說：「我的父親畢生奉獻於發展和測試各種療法，為全球各地面臨健康和心理健康挑戰的無數人改善生活。他真的改變了心理健康領域。」

法新社報導，貝克的認知療法與心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud）創始的精神分析相反；佛洛伊德強調潛意識扮演的角色，鼓勵患者深入自身記憶，貝克的認知療法則關注當下。

貝克早年擔任精神科醫師時，注意到患者經常表達「我沒有能力做這個那個」的負面想法，貝克稱之為「自動化思考」。

認知療法指導患者改變他們看待特定情況的方式，並找出這些「自動化思考」來加以克服，接著再請患者在日常生活中測試這些修改過的想法。

認知療法如今是全球各地最普遍使用的療法，被用來治療憂鬱、焦慮、飲食失調、人格障礙和其他精神問題。

貝克2000年接受「紐約時報」訪問時表示：「我想我到頭來是個實用主義者。如果沒用，我就不會做。」

貝克1921年7月出生於羅德島州首府普羅維登斯（Providence）。他畢業於布朗大學（Brown University）及耶魯大學（Yale University），自己的著作加上與人合撰，約有20本書。