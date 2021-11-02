疑私刑片曝光！高雄刺青師控保母虐嬰 4硬漢上門甩巴掌

刺青師雕博將甩保母巴掌影片貼上自己的臉書，疑似遭人檢舉。（截自雕博臉書）

網紅鳳梨（吳泓逸）的好友、高雄刺青師彫博11個月大的女兒送去保母家第2天就不幸身亡，家屬懷疑女嬰遭虐死，一段監視影像被放上網，顯示4名男子到保母家，其中一名男子還對保母甩巴掌、將她推倒在地。彫博大方承認動手的人就是他，更說影像流出非常好，戳破保母之前說沒裝監視器謊言，更要求提供女兒送醫前3小時的畫面，還原真相。

彫博於10月中將才11個月大的女兒送交蔡姓保母照顧，不料女兒才去保母家第2天，就腦出血、雙眼滲血送醫，搶救後不治。彫博與家人懷疑保母虐嬰，今日一段7分58秒監視器影像曝光，更點名「知名刺青師蔡博翰&正義哥四個大男人毆打媬姆強行逼供(逼供承認虐嬰) 私下動用私刑影片全都錄」。

彫博接受《三立新聞網》訪問，大方認了影像中動手的人就是他，表示女兒過世後隔天，他跟正義哥（徐奕）以及正義哥2個朋友，共4個人前往保母家，其他3人在門外，只有他單獨進門詢問保母到底發生什麼事。

彫博更表示影片曝光非常好，正好打臉之前保母說沒有裝監視器的說法，更要求對方提供女兒出事後送醫畫面，以還原真相。

彫博將該影片貼上自己臉書，卻疑似遭到檢舉，連續發文「你又檢舉我？」、「厲害哦，我剛的影片你檢舉我？」，眾多網友也氣憤留言：「老實說現在很多保母家裡有監視器 那為何不放監視器出來 而不是只會誤導旁人說自己才是受害者 有種開記者會說清楚」、「一定還有其他監視器，趕快查，別被洗了」、「看到有監視器的家門口，我想這個保母家裡面也有監視器，只是不敢拿出來給家屬看」、「不是說家裡沒有監視器，最好是把當天照顧小朋友的監視器影片也po出來，不要只po對自己有利的影片」。