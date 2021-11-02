航運股貨櫃三雄、航空雙雄領漲，成為盤中的要角，航運類股漲幅一度達到4.5％，長榮(2603)、陽明(2609)漲幅都達到5％，長榮航(2618)、華航(2610)漲幅達6％。

上海出口集裝箱運價指數(SCFI)上周僅微幅下跌0.4％，且美西線上漲1.1％，運價再創新高，美東線跌幅也收斂至0.9％，顯示短期間塞港因素未解，第4季不但淡季不淡，運量還持續增加，價格在高檔徘徊，甚至加收綜合費率附加費(GRI)，國際航商再度上調財測，貨櫃三雄今年可望如先前法人預期，賺進三到四個資本額，且長約確定，將保障明後年航商獲利不會差。

航空業進入旺季，航空雙雄華航、長榮航11月起全面復飛印尼線，而指揮中心透露國境有條件解封落在農曆年前後，加上貨運旺季到，運價將戰疫後新高點，航空股近期股價起飛，長榮航上周開始從18元附近今天來到21元，華航也從16元急奔到19元價位。

法人指出，華航9月客貨運平均價格優於疫情前，航空貨運第4季旺季來臨，且今年海轉空需求暢旺，預估第4季運價將突破去年5月疫情間高點，看好第4季貨運營運衝刺價格將再上升，長線則受惠香港轉單及東南亞轉口成長，看好台灣轉口地位提升。

此外，隨疫苗施打率提升，第1季台灣有望逐步開放邊境，推估明年第4季客運將恢復至疫情前50％水準，東亞客運營收占比50％的華航將領先復甦，預估2022年客貨運價仍將維持高檔，法人認為，客運明年緩步復甦下，獲利有望衝高。