大陸商務部2日召開國家級經濟技術開發區新考核評價辦法的新聞發佈會上，大陸商務部外資司司長宗長青表示，將推進國家級經開區創新提升、實現高品質發展，在國內國際「雙循環」發揮示範帶動作用，在促進國家級經開區協同發展聚焦5方面工作，包含推動產業向中西部和東北地區轉移，促進共同富裕。

但同時來說，大陸商務部外資司副司長朱冰也表示，從1984年以來，扣除已被批准退出的2家，目前共有230家國家級經開區。下一步也將落實《國家級經濟技術開發區綜合發展水準考核評價辦法（2021年版）》，規定，加大降級力度，強化倒逼機制。

據澎湃新聞引述宗長青說，與2016年相比，2020年國家級經開區地區生產總值、進出口總額和利用外資金額，分別增長40％、36％和23％。截至2020年底，國家級經開區內高新技術企業超過3萬家，比2016年增加1倍。

另在綠色環保部分，目前大陸國家級經開區有51家獲批國家生態工業示範園區、58家國家迴圈化改造試點示範園區、71家國家綠色園區、18家國家低碳工業園區，分別占全大陸各類試點總數的55％、45％、42％、33％，數據上國家級經開區單位工業增加值主要污染物排放較「十三五」時期顯著下降。