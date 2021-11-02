嫌犯將包覆錫箔紙的愷他命夾藏在熱轉印機內，企圖闖關入境。（航警局提供）

航警局2日宣布破獲一起毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，其中陳姓主嫌為了躲避警方查緝，還不辭辛勞環島跑路，最後依舊賊星該敗狼狽落網。

航警局刑警大隊副大隊長田偉仁表示，航警局與關務署台北關3月間在關口共同執行貨物X光查驗勤務時，發現2批以輸入機械名義、自香港進口的15台熱轉印機影像有異，經開箱查驗後，赫然發現每台轉印機各夾藏6小包第3級毒品愷他命，總計起獲90包、重達23公斤的毒品。

事發後航警局不動聲色，立即與新竹縣、台南市及嘉義市刑警大隊組成專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦，專案小組隨即前往兩處收貨地點埋伏多日後，於4月1日先後在台南市仁德區逮捕路邊取貨的徐姓嫌犯，及在嘉義市逃逸的鍾姓嫌犯。

在徐嫌及鍾嫌被捕前，生性狡猾的陳姓主嫌懷疑事跡敗露，為躲避警方追捕，陳嫌竟一路從台灣南部、東部再到北部環島一圈，原本以為可以成功脫身，就在陳嫌於4月1日準備從高雄小港機場潛逃出境前，被專案小組成員攔截逮捕。

警方說，愷他命廣受年輕族群歡迎，由於疫情期間貨源短缺導致價格攀升，因此吸引有心人鋌而走險謀取暴利。3嫌落網後，航警局持續溯源向上追查幕後共犯，阻止更多毒品流入境內。