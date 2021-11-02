根據德國《明鏡》周刊10月30日報導指出，德國聯邦教育研究部長安雅‧卡麗切克（Anja Karliczek）最近致信德國大學校長聯席會議（HRK）和德國各州文教部長聯席會議（KMK），要求關閉德國所有孔子學院。

與甫卸任的德國前任總理爾梅克爾同屬基民盟的卡麗切克在信中明確要求，各大學應「重新評估孔子學院在德國高等院校網路中的作用，並得出正確結論」。

根據《環球時報》引述卡麗切克指出，一段時間以來她對19所孔子學院對德國高等院校的影響感到非常擔憂，建議有關大學「審視與孔子學院的合作」、「認真審核中國的影響力」。同時大學應與德國情報機構德國憲法保衛局和德國聯邦情報局保持更密切的聯繫。

根據資料顯示，HRK是德國自願聯合機構，代表近270所國立和國家認可的高校利益，德國共有94％的大學生在這些學校註冊。而KMK則由各州負責教育、高校和科研以及文化事務的部長組成，在聯邦層面協調與教育文化相關的全國性政策。