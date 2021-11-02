SKODA Taiwan今年初藉KAROQ黑熊特仕版上市記者會宣布要投入台灣黑熊守護計畫，獲得各方關注，經過一連串評選之後，已於9月公布最終7組得獎者並日前正式交車，進行為期1年的實踐計畫，品牌期待他們可以透過KAROQ黑熊特仕版實踐自己所提出的計畫並分享給社會大眾，共同為守護台灣黑熊盡份心力。

這七組得獎者所提出的計畫包括：科技講座、行動博物館、插畫、親子共享Podcast…等內容相當多元。SKODA Taiwan特地商借位在花蓮縣玉里鎮的東部台灣黑熊教育館進行交車儀式。主辦此次活動的SKODA經銷商聯誼會會長李奎在會中表示，台灣黑熊全省數量僅剩不到千隻，希望藉由此次活動拋磚引玉，引起更多人的關注，讓全民共同守護。

SKODA Taiwan除了安排來自全省各地的得獎者聚集於這個極具象徵意義的地點舉行交車之外，同時安排深度導覽，讓得獎者能夠藉由館內工作人員的專業解說，深刻體認台灣黑熊的生長環境以及目前困境，並發揮出各組專長分享給社會大眾，共同守護台灣黑熊，得獎者們的黑熊夢想實踐計畫後續報導也將分享在SKODA官方粉絲團。

KAROQ是SKODA旗下的一款SUV，搭載1.5 TSI EVO汽油渦輪增壓引擎，擁有150匹馬力以及25.5公斤米最大動力輸出，搭配七速DSG雙離合器自動手排變速系統。而在經濟部能源局所公布的能源效率標示中，KAROQ也以每公升16.0公里的油耗測試值，效率等級拿到第一級。