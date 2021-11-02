獲教育部「運動企業認證」的永慶房屋，為鼓勵年輕學子勇敢追夢、推廣台灣體育文化，以實際行動力挺各校園的運動好手，從冠名贊助永慶福林盃國小棒球賽、連續贊助6屆的天母盃少年籃球賽、跨足雙北、桃園的Will Power公益籃球賽，到今年更與世新大學產學合作結盟，贊助男子籃隊獎學金，從國小到大學推廣體育文化不遺餘力，現更贊助了明湖國中女子籃球隊的運動後背包，為女子籃球隊加油打氣！

明湖國中培養學生多元發展 各領域表現亮眼

明湖國中是內湖區著名的學校，不只辦學成效優異，更推廣學生多元發展興趣，除了課業學習之外也致力培養學生多面向的興趣，校內的管樂、美術、體育等項目都表現亮眼，籃球隊更是獲獎無數，在致贈儀式上，由明湖國中學務主任陳俊吉、明湖國中家長會會長吳政鴻代表受贈。

明湖國中女子籃球隊家長後援會會長劉家榮表示:「熱愛籃球比賽、尊重師長是我們的核心理念！明湖國中女籃隊的女孩們是真的喜歡籃球，每場比賽都全力以赴，在球場上揮灑汗水，贏下許多大型比賽的獎盃。也很感謝永慶房屋這次熱情的贊助，這款大型氣墊後背包是專門給打籃球的學生們使用，未來希望孩子們可以勇於追尋自己的夢想，也期許我們成為港湖、汐止區喜愛籃球的女孩們的首選！」

永慶房屋為鼓勵年輕學子勇敢追夢，贊助了明湖國中女子籃球隊的運動後背包。(圖/永慶房屋提供)

為年輕學子夢想助攻 房仲第一品牌推廣運動文化

打造聰明工作，健康生活的幸福職場是永慶人的共同理念，每年舉辦籃球、羽球及壘球等三大運動賽事，透過運動競賽提倡「聰明工作、健康生活」的企業理念，三大運動賽事每年都吸引許多同仁參與，透過競賽、切磋球技凝聚大家的向心力，培養運動的好習慣，今年受到本土疫情爆發的影響，雖然比賽取消但依然透過企業的力量贊助球隊，讓每一位在球場上全力以赴的學生，都有永慶力挺相助！

永慶房屋內湖區資深店協理林明承分享:「這次很榮幸可以跟明湖國中合作！永慶房屋一直是大家的好夥伴，與各鄰里、住戶及學校有著深厚的感情，經常協助舉辦在地活動，我們深耕內湖在地長達20多年，幫助許多客戶在南港、內湖及汐止區圓滿成家，更有許多客戶是明湖國中、國小的校友。我們十分認同校方多元化培養學生興趣的理念，也希望孩子們可以背上我們贊助的後背包，朝自己夢想的道路邁進，未來也將繼續為地方注入正能量，替每一位客戶找到理想中的家，全力打造商圈繁榮，做內湖區的最佳夥伴！」