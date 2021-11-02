Netflix原創韓劇繼《魷魚遊戲》之後，10月份緊接著推出《以吾之名》，女星韓韶禧在劇中精彩的武打動作與緊張的故事劇情，使影集上架後就造成話題。不過，日前韓韶禧接受媒體採訪時，無意間說出「拍到後面才知道有床戲」意外引起爭議，不少網友紛紛替她打抱不平，但近日韓韶禧也出面澄清一切都是誤會。

由韓韶禧及知名男星安普賢、朴喜洵等人主演的《以吾之名》，因緊湊又刺激的雙重間諜劇情，加上韓韶禧等人精湛的演技，開播後便受到大批網友讚賞，而隨著劇情一集比一集精彩，不少人也對韓韶禧演出的過程感到相當好奇。

不料，10月17日韓韶禧接受韓國媒體聯訪時，卻自爆自己演到一半才知道有床戲的戲份，讓她當時有些驚慌。沒想到此話一出卻引起極大的爭議，不少網友認為導演及編劇非常不尊重女演員，甚至還有人直接痛罵「韓韶禧根本被硬上」、「太扯了！演員也是人」、「怎麼會有這麼離譜的事情」等，紛紛跳出來為她叫屈，導演在輿論壓力下，雖趕緊跳出來解釋拍攝過程都有與韓韶禧商議，並獲得同意才進行，男主角安普賢也出面替編劇及導演背書，依然被網友們罵翻。

眼看事情一發不可收拾，韓韶禧終於在今（2）日透過經紀公司發表聲明解釋，在第一次參加拍攝行前準備會議時，製作單位便有告知韓韶禧可能會有一場床戲，讓女主角「智友」的心境產生巨大轉變，但當時劇本尚未完成，因此也沒有決定是否有這場床戲。直到後來，編劇及劇組為了能在劇中交代女主角心情的劇烈變化才確定加入床戲，而他們為了能完美呈現這場戲，私底下也經過不斷思考及討論才順利完成。

但韓韶禧當時會這樣回答媒體，單純只是想表達編劇及導演為了這場戲苦惱多時，並沒有其他含意，所有拍攝的過程也都是導演及編劇，與演員商議並同意後才進行，希望外界能停止無端的揣測及誤會影響作品。