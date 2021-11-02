洛杉磯道奇止步於國聯冠軍戰，原本應該在陣前效力的王牌投手包爾(Trevor Bauer)卻不見人影。包爾今年2月獲得道奇3年1.02億美元(約台幣28.55億)的肥約，結果到了7月初，包爾遭到一位女網友控告性侵，那時候起他就從球場消失了。在季後賽球隊最需要包爾的時候，他的貢獻是零，薪水則是一毛都沒少拿。

基於無罪推定的精神，道奇必須讓包爾請有薪假去應付官司，但是球隊失去的爭冠機會一去不返。球員在季外不支薪，最壞的情況是到明年4月官司還沒打完（刑事案件通常曠日費時），道奇就要繼續付薪水給包爾打官司了，除非大聯盟下令罰他禁賽。

道奇球團拒絕評論包爾的案件。依照包爾經紀人公開的說詞，包爾今年4月（開季之初）在網路認識一名女子，雙方兩度見面發生關係，女子要求包爾在床上「粗暴一點」，包爾照做，結果她受傷了，反過來控告包爾。

《洛杉磯時報》報導，法官對於原告的說詞有些疑慮，女子聲稱包爾「抓頭髮、勒頸、毆打她臉部與陰部」，這些傷勢都有驗傷證據，包爾一方主張是雙方同意這樣做的，女子則說那些傷痕是在她失去意識之後包爾才下手的。法官認為證據不足，她身上僅有臀傷是在失去意識後造成，不過從照片來看，她其餘部位的傷勢似乎很嚴重。

美媒分析，如果大聯盟在包爾被定罪之前就處罰他，或是道奇片面取消他的合約，他都有機會上訴。即使包爾是被冤枉的，道奇也可能損失慘重，包爾今年年薪4000萬美元，明年4500萬美元，2023年還有1700萬美元。