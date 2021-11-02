Gogoro與印尼最大科技集團GoTo今(2)日宣布，雙方已簽署策略合作夥伴備忘錄，將攜手在印尼探索與發展基於Gogor智慧移動解決方案的各項交通、移動永續服務。此項合作結合亞洲此兩家科技公司，共同推動都會轉型、邁向移動服務新時代。

GoTo是印尼最大的科技集團，其融入日常生活的「go-to」生態系統，包括最大的移動服務平台(Gojek)、印尼最大的電子商務平台(Tokopedia)和領先的電子支付和金融服務GoTo Financial。2021年9月，GoTo亦參與了Gogoro與Poema Global Holdings Corp. 合併的私募增資(PIPEPrivate Investment in Public Equity)，該交易預計將在2022年初完成，GoTo屆時將成為Gogoro的國際投資人之一。

Gogoro與GoTo的共同目標是，依據Gogoro目前已佈建的電池交換平台，在印尼建構出完整的開放式電能補充生態系，進一步協助印尼的各個區域發展成為智慧移動的典範城市。雙方未來將在印尼共同發展，提供各項永續移動解決方案。包括在電動車輛動力總成、車輛設計、雲端服務等多個面向，設計並建構出適合印尼且創新的產品組合。

此合作的第一個項目是Gogoro與GoTo集團旗下的Gojek，從印尼首都雅加達開始推動先期試點計畫，內容包括投放250輛Gogoro智慧電動機車和設置4個位於Pertamina(印尼國家石油和天然氣公司)現有加油站內的GoStation電池交換站。未來還會進一步擴大這個計畫的規模，包含可能投放5000輛智慧電動機車，以及在Pertamina旗下的加油站點布建更多的電池交換站。

「印尼和世界各地當前所面臨的最大挑戰之一，就是將城市交通轉變為智慧且永續的電動二輪車輛，並廣為被民眾接受與使用。在印尼政府的支持下，Gogoro與GoTo正邁向實踐此目標的道路上。」Gogoro創辦人暨執行長陸學森說：「Gogoro的電池交換技術是新一代的電動車輛能源補充方式，為二輪製造商提供了一個開放平台，能夠開發推出快速、安全且易於補充能源的電動車輛。」

Gojek聯合創辦人兼執行長Kevin Aluwi說：「透過GoTo在印尼的廣大影響力與Gogoro的創新能力互相結合，能夠加速變革，與更多的夥伴以及消費者分享電動車輛的好處。這也代表著Gojek朝2030年車隊完全電動化和實現零排放的未來目標邁出了重要一步。」